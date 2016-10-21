Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Перегудов: «Вылет в ФНЛ – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо»

Перегудов: «Вылет в ФНЛ – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо»

21 октября 2016, 06:19
13

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов считает, что столичному «Динамо» нужна была определенная перезагрузка, чтобы вернуться в Премьер-лигу и бороться за чемпионство.

«Давайте считать, что это возможность показать драматический «камбэк». Вылет – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо». Ведь если бы они заняли место прямо над зоной вылета, какое было бы удовольствие смотреть на плохо играющую команду, оставшуюся в Премьер-лиге? Нет, нужна была встряска. Пора было что-то сделать, чтобы у клуба появилась возможность переродиться.

Сейчас «Динамо» ищет новых спонсоров, которые хотят продвигать свой бренд за счет хорошо играющего клуба. Мы уверены: когда команда вернется наверх, это будет новая, свежая струя, которая поднимет нас на вершины, как это произошло в свое время со «Спартаком» или с ЦСКА. До недавнего времени «Динамо» ни разу не вылетало из РФПЛ, зато теперь есть шанс стать первыми, кто выиграет чемпионство сразу после возвращения», – считает Перегудов.

После 17 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 39 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия Динамо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zagrizlik
1477020721
блажен,кто верует.
Ответить
BAIv
1477024913
произошло очищение пердивом
Ответить
ДАША Д
1477028382
Скорее Динамо уготована судьба Торпедо.
Ответить
Zenit-84
1477033078
Фантазер, ты меня называла-а-а...
Ответить
firs04
1477033542
Умом Россию не понять
Ответить
FanatSerj
1477038217
А чтобы переродится, в ФНЛ обязательно надо было вылетать? может достаточно было пересаживать или на худой конец разогнать прихлебателей от "кормушки" ? Может тогда и в команде порядок появился и футболисты там начали появляться, которые там не ради одного бабла, но которым еще и в футболе доказать что то надо.
Ответить
Polilux
1477069113
Ну для чего он это сказал ? Пропиариться? Черчес с Аджоевым вывели деньги из Динамо и свалили .Если бы не эти уроды - всё было бы по другому !
Ответить
Polilux
1477075034
Рот лучше закрыть ! Для тебя сегодня точно самое лучшее !
Ответить
polyshuk23
1477217558
вы мраз.......и в своем уме или вы специально туда отправили Великий клуб ,чтоб строить дома в петровском парке ,а на Динамо вам на плевать идите лучше лесом по здоровому и хорошему и останте от Динамо в покои
Ответить
bafor
1477428691
Надо в 4 лигу. И тогда с Динамо произойдет лучшее- будет играть за этот клуб сам Широков.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+