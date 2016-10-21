Перегудов: «Вылет в ФНЛ – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо»

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов считает, что столичному «Динамо» нужна была определенная перезагрузка, чтобы вернуться в Премьер-лигу и бороться за чемпионство.

«Давайте считать, что это возможность показать драматический «камбэк». Вылет – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо». Ведь если бы они заняли место прямо над зоной вылета, какое было бы удовольствие смотреть на плохо играющую команду, оставшуюся в Премьер-лиге? Нет, нужна была встряска. Пора было что-то сделать, чтобы у клуба появилась возможность переродиться.

Сейчас «Динамо» ищет новых спонсоров, которые хотят продвигать свой бренд за счет хорошо играющего клуба. Мы уверены: когда команда вернется наверх, это будет новая, свежая струя, которая поднимет нас на вершины, как это произошло в свое время со «Спартаком» или с ЦСКА. До недавнего времени «Динамо» ни разу не вылетало из РФПЛ, зато теперь есть шанс стать первыми, кто выиграет чемпионство сразу после возвращения», – считает Перегудов.

После 17 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 39 очков.