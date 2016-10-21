Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Луческу: «У «Зенита» нет приоритета между РФПЛ и Лигой Европы»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые одержали волевую победу над «Дандолком» (2:1). Отметим, что данный успех стал для петербуржского клуба третьим подряд в нынешнем розыгрыше еврокубка.

    «Дандолк» играл агрессивно, на кураже. Они до этого ни разу не проиграли в Лиге Европы, так что мы рады победить сегодня.

    Поле было не самого лучшего качества, но тем не менее надо отдать хозяевам должное. Они использовали ту же тактику, что и против «Маккаби». У нас было немало хороших комбинаций, но долго не получалось забить. После нашего ответного гола игра раскрылась, и мы взяли свое.

    «Дандолк» играл на результат сегодня – главное, что я могу сказать об их тактике. Они пытались играть быстро, но это не соответствовало скорости принятия ими решений. Но они точно не играли забросами, они пытались комбинировать накоротке.

    У нас нет приоритета чемпионату или Лиге Европы, в приоритете каждая следующая игра. Сегодня была самая важная, теперь самая важная – предстоящая», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 21 октября 2016, 20:37

      Вспомним прошлый год... первая же игра в плэй-офф в жопу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 21 октября 2016, 20:34

      Насрать и на то и на это...Когда же наконец блеск в глазах появится... Пижоны закормленные миллионами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 08:55

      за три месяца в команде он наверное уже устал объяснять особенно нашим русским игрочишкам что играть надо вперед что ворота чужие там впереди а не сбоку и взади но они не понимают его так как языка румынского не знают

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 21 октября 2016, 01:14

      какой 3-1? счет был 2-1 в пользу Зенита!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11