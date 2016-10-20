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    Коноплянка и Ари выйдут с первых минут в матче между «Краснодаром» и «Шальке-04», Мамаев – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Шальке-04» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Ари.

    Запасные: Синицын, Калешин, Татаев, Измайлов, Мамаев, Газинский, Лаборде.

    «Шальке-04»: Ферманн, Кайсара, Хеведес, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Баба, Аого, Стамбули, Налдо, Настасич.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2016 19:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 20 октября 2016, 20:44

      R.I.P

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 20 октября 2016, 20:16

      Ждем мамаева с бутылкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 20 октября 2016, 20:14

      Минимум ничья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 20 октября 2016, 19:34

      Ну удачи быкам

      1
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