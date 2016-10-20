Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Куман: «Ниасс? Надеюсь, он в каждой игре нашей «молодежки» будет делать хет-трики»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не намерен возвращать нападающего Байе Умар Ниассе в основную команду. Специалист язвительно отметил, что надеется видеть его бомбардирские качества в каждой игре «молодежки».

    «Ниасс? Не стоит говорить категорично в футболе. Однако мое решение остается неизменным и это внутренний вопрос клуба. Надеюсь, Ниасс в каждой игре нашей молодежной команды будет записывать на свое имя хет-трики», – заявил Куман.

    Напомним, бывший форвард «Локомотива» был отправлен в молодежный состав «ирисок» после первой же предсезонной игры.

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 20 октября 2016, 22:21

      за 18 лям форвард для молодежки))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2016, 19:50

      Чего хотел, того и добился. А мог бы в РФПЛ быть одним из лучших бомбардиров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 20 октября 2016, 18:37

      захотел в англии поиграть,да пожайлуста,молодежка эвертона

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11