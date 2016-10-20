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    Лига Европы. «Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком», «АЗ Алкмаар» уступил «Маккаби»

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях одержал волевую победу над «Дандолком» – 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые продолжают возглавлять квартет D.

    В другой встрече «Маккаби» из Тель-Авива с аналогичным счетом взял верх над «АЗ Алкмааром».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

    Зенит (Россия) – Дандолк (Ирландия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бенсон, 52; 1:1 – Мак, 71; 1:2 – Жулиано, 77.

    АЗ Алкмаар (Голландия) – Маккаби (Израиль) – 1:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Скарионе, 24; 1:1 – Мюрен, 72; 1:2 – Голаса, 82.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 23:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 октября 2016, 08:51

      Игра команды была плохая,за всю игру раза 3-4 по 2-3 мин заиграли в полную силу,такое отношение не годиться.Ну а Лодыгин в своём амплуа.

      0
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      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 21 октября 2016, 00:36

      С победой Зенит,но ещё надо прибавлять.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 октября 2016, 00:26

      Хорошо, что выиграли. С победой!

      3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 21 октября 2016, 00:24

      Конечно, спасибо Зениту за победу и очки!.. А реально - вышли на хреновое поле, с таким же настроением... Трансляция этого матча, без звука и лебла с названием команд, создала ощущение игры Крылья Советов - Мордовия.... Без обид. Удачи, офигенный Зенит имени Халка.!.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Дон Посей 21 октября 2016, 00:53

      у тебя телек как в простоквашино)))))

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > himik2-62 21 октября 2016, 01:17

      Футбол, бля, как после простокваши.

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 октября 2016, 00:14

      жулиано с маком опять затащили

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 октября 2016, 00:14

      Весь Дандолк стоит дешевле бутцы Кокорина о чем можно говорить... какая волевая победа... Это позор играть в такую игру. Как с сильными командами будет играть такой Зенит... Тренер очень слабый у Зенита

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2016, 00:13

      Слава Богу что выиграли,но играли ужасно!Опять эта недооценка...прям неприятно смотреть когда в пол силы играют.А когда ирландский петух клюнул,то заиграли...и это печально что профессионалы с берегов Невы так относятся к матчам...((

      4
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 октября 2016, 00:06

      ну Лодыгин лошара

      9
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 21 октября 2016, 00:03

      Да уж всех с победой один наш зенит все время приносит очки Росиии в кофицент уефа

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 октября 2016, 00:03

      Повезло зениту.

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