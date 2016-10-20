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    Бускетс: «Ошибка Браво меня расстроила»

    Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что его расстроило удаление голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво в начале второго тайма вчерашнего матча между командами. Напомним, что встреча проходила в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась победой каталонцев со счетом 4:0.

    «Никогда не будешь желать ошибок своему коллеге. Браво играл в «Барселоне», сделал многое для этой команды, и его ошибка меня расстроила. Но, в конце концов, это футбол, и здесь у каждого свои интересы», – сказал он.

    Напомним, что Браво удалили за игру рукой за пределами штрафной площадки.

    Источник: Marca

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    20.10.2016 08:16
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:45

      мс поплыл на всех фронтах?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 октября 2016, 08:39

      Браво всего навсего не хотел против Барсы играть наверное !

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