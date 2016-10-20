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    «Краснодар» и «Шальке» поспорят за первую строчку группы I

    В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле сыграет с «Шальке». Обе команды набрали максимум очков по итогам первых двух туров и сегодня им предстоит определить сильнейшего.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 07:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2016, 17:21

      Игра будет весёлой. Думаю Краснодар одержит вверх 3:2. Удачи Зениту и Краснодару!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 20 октября 2016, 14:36

      После игры узнаем, на чьей стороне была удача, ведь силы почти равны...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kuborg_Ua 20 октября 2016, 20:43

      Хотя согласен Краснодар сильнее (нет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 20 октября 2016, 11:10

      Без Феди будет тяжело, но выполнимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ASR77 20 октября 2016, 10:28

      удачи Краснодар мы верим в победу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 20 октября 2016, 09:52

      Поспорить, конечно, можно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 октября 2016, 09:41

      удачи быкам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 октября 2016, 09:12

      Вперед, Краснодар!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 октября 2016, 08:57

      победа и только победа ....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 20 октября 2016, 08:51

      Краснодар выиграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 20 октября 2016, 08:22

      КРАСНОДАРУ и ЗЕНИТУ сегодня удачи!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос > карасевщина 20 октября 2016, 09:56

      в чемпионате России не хочется,а в играх лиги европы они приносят баллы для России

      4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > карасевщина 20 октября 2016, 10:21

      Это все-таки евро кубки. Так что удачи всем.

      1
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