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    Венгер: «Трудно не быть довольным победой со счетом 6:0. Мы были быстры и опасны»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лудогорца» (6:0). Эта победа стала для наставника сотой в еврокубках с лондонским клубом.

    «Было бы трудно не быть довольным. Мы забили много голов и сохранили ворота в неприкосновенности.

    Мы были быстры и опасны. Мы уверены в себе и должны оставаться сосредоточенными в каждой отдельной игре. «Лудогорец» впечатлил в первом тайме.

    В битве за первое место в группе важно выиграть домашние матчи», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 октября 2016, 06:10

      Лудогорец не МЮ и не Барселона, не МС и не Реал, надо доказать что так будет со всеми. Надеемся и верим)))

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Superviser77 21 октября 2016, 10:03

      в любом случае нельзя расслабляться, 8-й тур тому подтверждение

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