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    Данильянц: «В Мадриде не собираемся отбывать номер»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц оценил игру своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

    «Матч получился напряженным, но ребята сумели до конца сохранить интригу. В первые 15 минут нам пришлось очень тяжело, но затем мы вроде бы освоились.

    После пропущенного мяча все усложнилось, надо было не только обороняться, но и пытаться отыграться. С выходом Думбия у нас появились моменты. Он не мог играть дольше, был риск получить рецидив травмы», – сказал Данильянц.

    Также наставник ответил на вопрос о турнирных перспективах команды.

    «Мы впервые можем выступить в таком большом турнире, который мы раньше видели только по телевизору. Поэтому мы смотрим на результаты в контексте конкретного матча. Ребята сегодня сделали все, что было в наших силах. У Наваса родился ребенок, он прилетел только за день до встречи и не был готов оптимально. Были проблемы с Джанаевым, вопрос по его участию принимался перед матчем.

    Я бы не классифицировал сегодняшний результат как поражение. Наши игроки многое взяли от этой игры, болельщики получили много эмоций, этот матч можно занести нам в актив. В ответной встрече «Атлетико» однозначно будет фаворитом, но мы не собираемся отбывать номер. Сегодня мы лучше узнали соперника, будем бороться. Поедем в Мадрид, чтобы еще раз пережить те эмоции, которые дарит участие в таком турнире».

    Кроме того, Данильянц рассказал о реакции на результат Курбана Бердыева.

    «Курбан Бекиевич – человек с высоким уровнем притязаний, для него любое поражение больно, но он понимает, что ребята сделали все возможное. Думаю, он понимает, что можно сделать лучше, это у него в крови. Уверен, у него много степеней оценок сегодняшнего матча, и в эмоциональном, и в техническом, и в стратегическом плане».

    Источник: Sports.ru

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    20.10.2016 01:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      товрос 20 октября 2016, 11:16

      лишь бы сыграли достойно,не как в Мюнхене

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 20 октября 2016, 08:25

      верим в команду!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 20 октября 2016, 01:41

      Ничего страшного,бились как могли!!! Удачи в дальнейшем!!!

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 октября 2016, 01:39

      Главное крупно там не влететь как Баварке. Т.к. по матчу с Баваркой 5 было явным перебором, Ростов того не заслуживал. Т.к. есть вероятность того, что придётся в итоге считать разницу забитых и пропущенных мячей.

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