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    «Краснодар» перед матчем с «Шальке» напомнил болельщикам о запрете проносить на стадион семечки

    Накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке» «Краснодар» опубликовал рекомендации для болельщиков. Среди прочего, клуб напомнил фанатам о запрете проносить на стадион семечки и дудки.

    «Вход на стадион открыт для болельщиков за два часа до начала матча – с 18:00. Поскольку ожидается более 30 тысяч зрителей, убедительно просим болельщиков прийти как можно раньше – так вы не пропустите начало игры и с комфортом займете свои места. По той же причине рекомендуем воспользоваться общественным транспортом – чтобы не попасть в пробку и не тратить время на парковку автомобиля.

    Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На новый стадион «Краснодара» запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото– и видеосъемки, объемные сумки, рюкзаки и другие вещи.

    Обратите внимание: все билеты на матч реализованы и в кассах стадиона продаваться не будут», – сказано в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.10.2016 23:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 20 октября 2016, 20:01

      А как же быдло без семечек обойдётся?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 октября 2016, 08:55

      Немцам запрещены губные гармошки

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 20 октября 2016, 07:58

      Запрет семечек-перед матчем с Шальке !!! Круто !

      0
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 20 октября 2016, 01:29

      Все правильно, это как в кафе со своим нельзя, а внутри покупай, но дороже)))))))

      1
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      Рейтинг: +93

      pravda 19 октября 2016, 23:52

      А почему фото аппаратуру нельзя?

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 19 октября 2016, 23:43

      Все правильно сказал. Галицкий один из немногих в России кто действительно стремится создать команду европейского уровня, хочет чтобы и болельщики соответствовали задаваемой планке.

      -1
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