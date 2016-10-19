Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко официально стал вице-премьером РФ, Колобков – министром спорта

    Прездент РФС Виталий Мутко официально назначен на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в документе.

    Кроме того, на оставленную Мутко должность министра спорта был назначен его бывший заместитель Павел Колобков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2016, 23:33

      Мутко - член семьи, ему не дадут утонуть. Короче, заметает следы, уходит на повышение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 19 октября 2016, 22:47

      Кто это хавно толкает???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 19 октября 2016, 21:20

      Безусловно он пошёл на повышение ! Вице-премьер - это уже практически, политическая фигура, стоящяя естественно выше министра спорта, коим он был. Карьерные успехи Мутко, совершенно не зависят от эффективности в работе. Плохо ли, хорошо ли он работает, для него видимо не важно, он чувствует твердость кресла под собой, и уверенность в том, что оно никогда не закачается, пока его поддерживает лично... ... ... ... !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Argon 19 октября 2016, 21:17

      Скатертью дорога!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 19 октября 2016, 21:14

      лет ми спик фром май харт продолжается...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 19 октября 2016, 20:42

      это авно не просто не тонет оно ещё и всплывает всё выше и выше

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 19 октября 2016, 20:38

      Слов просто нет.....

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11