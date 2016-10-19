Еременко: «Пока ничего не могу говорить, прошу прощения»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, отстраненный УЕФА от участия во всех соревнованиях на срок 30 дней, заявил, что не может ничего сказать по этому поводу. Однако футболист отметил, что ясность по этому вопросу наступит в течении месяца.

– Сейчас, пока ничего не могу говорить, прошу прощения.

– А когда наступит ясность? В течение месяца?

– Думаю, да.

– Сейчас просто уже ходят слухи, что вас отстранили от футбола из-за применения запрещенного препарата…

– Ребят, не могу…



