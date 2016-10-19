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    Еременко: «Пока ничего не могу говорить, прошу прощения»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, отстраненный УЕФА от участия во всех соревнованиях на срок 30 дней, заявил, что не может ничего сказать по этому поводу. Однако футболист отметил, что ясность по этому вопросу наступит в течении месяца.

    – Сейчас, пока ничего не могу говорить, прошу прощения.

    – А когда наступит ясность? В течение месяца?

    – Думаю, да.

    – Сейчас просто уже ходят слухи, что вас отстранили от футбола из-за применения запрещенного препарата…

    – Ребят, не могу…


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 16:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 19:27

      – Ребят, не могу… версия еще в разработке.

      3
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      Рейтинг: +134

      илья 009 19 октября 2016, 18:43

      Марадона тоже любил кокаинчик поюзать и ничего. Лучший фут. мира. Ерунда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 19 октября 2016, 18:26

      не сдержалси хлопец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 октября 2016, 17:34

      Ничего не помнит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Zeff 19 октября 2016, 19:29

      ... и кто кудри сбрил, тоже.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, надеется, что Гинер и на этот раз всё ку... устроит, как в случае с Игнашевичем и Березуцким.

      -7
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 16:46

      я тоже думаю что он торчок, очень мордас неадекватный когда на поле выходит

      -2
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 19 октября 2016, 16:07

      ого

      0
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