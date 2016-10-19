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    Депутат: «От всего, что происходило на стройке «Зенит-Арены», просто воняло коррупцией и казнокрадством»

    Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. Напомним, летом 2017 года стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а через год он станет одной из арен чемпионат мира.

    «Хотелось бы надеяться, что эта история будет иметь конец именно в этом году. Для Петербурга это общая история, проблема, и здесь никакого злорадства по поводу происходящего быть не может. Игорь Албин действительно вскрыл гнойник, который там существовал уже много лет, и понятно, что без проблем эта ситуация вряд ли могла разрешиться.

    Когда мы достроим этот стадион, конечно, выдохнем, но потом все равно вернемся к вопросу кто виноват. Я думаю, что сразу после новогодних каникул фракция «Партии Роста» в Законодательном собрании обратится в Счетную палату с настоятельным предложением проверить финансирование «Зенит-Арены» на протяжении всех этих трудных лет. От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством.

    В данный момент нужно думать, что делать, и завершить поскорее эту стройку, потому что все происходящее наносит ущерб имиджу города. В то, что этот стадион когда-нибудь окупит все затраченные на него средства, даже если там будет играть сборная России и «Зенит», я не очень верю», – цитирует Резника «Собеседник».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 13:44
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 15:16

      депутаты к сожалению первые воры

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 19 октября 2016, 21:53

      Бляха муха,все правительство видет по сути что происходит,наверняка ВВ писали и сообщали что творится с этим стадионом. В итоге всем все похYй и затраты все растут и растут. Это ж охуетb можно,например даже с той же самой крышей проф-непригодной,когда переделка нужна,а сколько впюхано в нее))

      1
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      Рейтинг: +4475

      Snek 19 октября 2016, 21:07

      Ага, видать карманы набил, теперь с умным лицом хочет на кого-то вину скинуть, борьба с коррупцией в РФ не стоит на месте, так и коррупционеры теперь не пальцем деланы.

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 19 октября 2016, 18:48

      Стадиону нужно присвоить имя " Втюх- Арена")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 октября 2016, 18:28

      Widerlichkeit ...

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 19 октября 2016, 17:52

      Лучше рот бы свой закрыл и не вонял,су....ка сколько же умников из этого правительство повылазило,где же вы гнид...ы были когда воровали,а сейчас все такие правильные,тфу аж читать противно!!!!Лиж бы по пиарится!!!

      6
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      Рейтинг: +8124

      nik55 19 октября 2016, 17:44

      он не окупится и за 100 лет

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 19 октября 2016, 17:35

      а кто у нас в стране коррупционеры и казнокрады всем и так ясно они самые и есть народные избранники

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 19 октября 2016, 17:30

      Быстрей бы уже) надеемся в марте сходить =0

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 16:50

      как только достроют ее ктонить взорвет к чертям собачим, чтоб следы замести от баблокрада

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