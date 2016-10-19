Мартынович: «Шальке» всегда играет при полных трибунах. Их мы своим стадионом не удивим»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказал свое мнение относительно предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Шальке». Белорусский футболист отметил, что краснодарский клуб не имеет проблем с концентрацией.

«По поводу концентрации проблем нет. У нас много игроков, которые играют при полных стадионах за сборную. Мы в свое время на стадионе «Кубань» собирали аншлаги. При такой атмосфере всегда приятно играть. Когда болельщики тебе гонят вперед, это дает импульс. «Шальке» всегда играет при полных трибунах. Их мы своим стадионом не удивим», – заявил центральный защитник.

Матч состоится 20 октября в 20:00 по московскому времени.