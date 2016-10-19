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    Тухель: «Игроки «Боруссии» не сдались под натиском португальских трибун»

    Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил самоотверженность своих молодых игроков в выездном матче Лиги чемпионов против «Спортинга».

    «У нас на поле была молодая и неопытная команда играла, но она показала себя очень уверенно в первом тайме. После того как мы забили дважды, «Спортинг» вынужден был рисковать.

    Когда соперник смог забить, отыграв один мяч, их болельщики стали поддерживать команду еще громче. Но мои игроки не сдались под этим натиском. Благодарен им за эту важную победу», – заявил Тухель.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Боруссия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2016 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 октября 2016, 09:09

      Молодцы пчелки! Жаль, Брюгге с портишами не справился...

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