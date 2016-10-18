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    Анчелотти: «Травмирован только Рибери, Роббен поможет нам в матче с ПСВ»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

    «Арьен Роббен – замечательный футболист. Он замечательно провел последние несколько матчей, забил два мяча. Убежден, что в среду вечером он очень поможет команде.

    У нас травмирован только Франк Рибери. Все остальные занимались в общей группе, включая Артуро Видаля, Дугласа Косту, Хуана Берната и Хави Мартинеса.

    В нашей команде собраны настоящие профессионалы, и они прекрасно все сами понимают. Для каждого из них очевидно, что в последнее время мы играли отнюдь не идеально. Но, полагаю, о кризисе говорить слишком рано», – сказал Анчелотти.

    Матч «Бавария» – ПСВ состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2016 19:32
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