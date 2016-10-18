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    Агент: «Тиаго Силва имеет предложения от трех или четырех больших клубов»

    Агент защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы Паоло Тоньетто заявил об интересе к своему клиенту трех или четырех топ-клубов из Европы. Нынешнее соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до 2018 года. Ранее стало известно, что он пока не планирует продлевать контракт с парижанами.

    «Судя по всему, «ПСЖ» не спешит предлагать нам контракт, тем самым вынуждает нас искать варианты продолжения карьеры. Тиагу является игроком высокого уровня, на его услуги есть спрос на европейском рынке. У нас уже есть предложения от трех или четырех больших клубов», – сказал Тоньетто.

    Источник: Le Parisien

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    18.10.2016 15:18
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