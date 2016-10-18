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    Траоре: «Чтобы обыграть «Монако», ЦСКА придется много бегать»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре назвал за счет чего, армейцы могут обыграть «Монако» в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «В первую очередь хотел бы обратить внимание на индивидуальные качества многих футболистов. Практически на каждой позиции у них очень сильные игроки. Если коротко, скажу так: чтобы обыграть «Монако», придется много бегать. Я считаю, что настоящий лидер коллектива – Бернарду. Он очень разнообразен в своей игре, на нем команда часто выезжает», – заявил Траоре.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.10.2016 11:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2231

      river31 18 октября 2016, 20:57

      А сам-то пробовал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 18 октября 2016, 19:53

      Ахахахаха. Сказал самый бегающий игрок ЦСКА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 18 октября 2016, 18:00

      Других, оказывается, они обыгрывали пешком,
      А я думаю: чё Вася выглядит мешком?
      И если табун побежит теперь,
      Берегись Монака! Конь это тоже - зверь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 октября 2016, 16:47

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 18 октября 2016, 13:26

      Траоре: - «Чтобы обыграть «Монако», ЦСКА придется много бегать»
      - а тебе?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4475

      Snek > 18 октября 2016, 17:00

      угу, только свечки ректальные, все 40 с обезболивающим, потому что поди отпиздят сегодня этих бегунов болелы:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 18 октября 2016, 12:38

      Траоре: «Чтобы обыграть «Монако», ЦСКА придется много бегать,но я ,конечно же, делать этого не буду. »

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > ___PRV___ 18 октября 2016, 12:42

      Не умеет

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 октября 2016, 12:20

      чтобы играть в футбол надо много бегать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > tilvan 18 октября 2016, 12:21

      Капитан очевидность

      0
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