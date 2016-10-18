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    Тошич: «Если не победим «Монако», шансы на выход из группы будут потеряны»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    – Впереди домашний матч с «Монако». Решающая битва?

    – В Лиге чемпионов это для нас самая важная встреча, тут все очевидно. Если не выиграем, то считай все... Шансы на выход из группы будут потеряны. Так что должны костьми лечь, но добиться положительного результата.

    – Как воспринимаете соперника? ЦСКА сеяли перед жеребьевкой в первой корзине, «Монако» – в четвертой, но сейчас команда с Лазурного берега лидирует, а ваша замыкает таблицу…

    – В этом сезоне вообще ни одной встречи с участием «Монако» не видел. Траоре тоже ничего не рассказывал, хотя и принадлежит этому клубу. На теории все обсудим. А то, кто в какой корзине был, вспоминать сейчас бессмысленно. У соперника четыре очка, у нас – одно. Думаю, это куда важнее чем то, как кого сеяли. Другое дело, что мы играем дома, так что должны действовать с позиции фаворита. Будет очень тяжело, но ЦСКА нужно побеждать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 01:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 18 октября 2016, 10:06

      Ждем победы! Wind Of Life отличный разбор, спасибо!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2016, 09:00

      Победа просто необходима.

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 18 октября 2016, 05:45

      Попробуем разработать победную стратегию.
      1) Чтобы выиграть - нужно забивать.
      2) Кроме Вернблума и Березуцкого, больше забивать некому.
      3) Максимум, каждый из них может забить 1 гол
      4) Пропустят кони 1 гол точно, значит нужно сделать все, чтобы не больше одного.
      Отсюда стратегия на матч:
      Весь состав играет в автобус, а двое вышеупомянутых выдвигаются на острие. Каждый из них после того, как забивает, тоже бежит пополнять автобус.
      Итого - есть шанс выиграть 2:1.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 02:36

      У лошадей изначально не было никаких шансов, ага, только - на колбасу.

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ > Aztec58 18 октября 2016, 10:07

      Конскую)))

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 октября 2016, 02:30

      нужна нужна победа

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