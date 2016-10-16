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    Азар: «Челси» может играть еще лучше»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар остался доволен победой над «Лестером» (3:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    «Мы все довольны, особенно первым таймом. Мы много прессинговали, создавали моменты. Мы забили три мяча, а могли бы забить больше, но после матчей сборных всегда хорошо вернуться на «Бридж» и выиграть на глазах болельщиков. Это был хороший день для «Челси».

    Когда уверенно играешь в обороне, уверенность в команде растет, и забивать гораздо проще. Мы знаем, чего хочет тренер, и я думаю, мы можем играть лучше», – сказал Азар.

    Источник: ФК «Челси»

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    16.10.2016 22:15
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