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    Левников: «Зенит» всегда судили московские арбитры»

    Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о назначении на матчи питеского клуба московских арбитров.

    «На матчи немосковских команд назначаются московские арбитры. На матч «Зенита» с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы. С точки зрения положения о назначении, никаких нарушений не происходит, а за всю историю «Зенит» всегда судили московские арбитры. Вообще ни в одной стране, ни в ФИФА, ни в УЕФА не учитывается вопрос, что арбитр из какого-то города является конкурентом какого-то клуба. Судьи не являются болельщиками ни одной из команд и придерживаются только принципа нейтральности. На игру «Зенита» с одной из московских команд не будет назначен московский судья без согласия санкт-петербургского клуба», – заявил Левников.

    Источник: ТАСС

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    16.10.2016 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 16 октября 2016, 20:58

      Хахаха... Расскажите эту чушь Зениту, игравшему против газаевского ЦСКА.

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