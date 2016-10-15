Каррагер: «Матчи сборных – это ужасно скучно. Тренеры и фаны ненавидят их, нужно что-то менять»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает перерывы на матчи сборных скучным временем.

«Последние две недели были ужасны. Не было волнения, не было игр, о которых хочется поговорить, и голов, которые ты просто должен увидеть. В очередной раз перерыв на сборные запомнился только своей скукой. Что-то должно измениться.

Тренеры ненавидят эти перерывы, фанаты ненавидят, да и сами футболисты не получают от этого удовольствия. К счастью, это закончилось до следующего месяца», – сказал Каррагер.