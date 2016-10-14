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    Шпрыгин: «Чуда по делам осужденных за беспорядки на Евро фанатов ждать не приходилось»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал, как проходил суд над осужденными на Евро-2016 болельщиками сборной России. Напомним, суд в Провансе смягчил наказания российским болельщикам Сергею Горбачеву и Алексею Ерунову на 3 и 6 месяцев соответственно.

    «Суд был очень долгим, почти 6 часов длился. Рассчитывали, может быть, на что-то большее, но, с другой стороны, понимали по примеру Морозова, что чуда не произойдет. Но это уже что-то. Хотя понятно, что родные и близкие их ждут дома. Теперь в ноябре предстоит рассмотрение дела Морозова, возможно, их объединят. 30 ноября. Об условно-досрочном освобождении и выдворении с территории Франции. Если это то, о чем говорил представитель МИД, то, скорее всего, в ноябре вернутся домой», – заявил Шпрыгин.

    Источник: Р-Спорт

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    14.10.2016 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 октября 2016, 20:34

      отлично!!! возвращайтесь, ребята, пора готовиться в ЧМ18;)

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