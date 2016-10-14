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    Осужденным за беспорядки на Eвро-2016 российским болельщикам смягчено наказание

    Суд в Провансе смягчил наказания российским болельщикам Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, осужденным за участие в беспорядках во время Евро-2016. Напомним, после беспорядков в Марселе перед матчем группового турнира, участие в котором принимала сборная России, Ерунов, Горбачев, а также Николай Морозов получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.

    «Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев. Теперь в ноябре предстоит рассмотрение судом ходатайства о выдворении 3 российских болельщиков, отбывающих наказание в Марселе, из Франции», – заявил в своем твиттере глава ВОБ Александр Шпрыгин.

    Источник: Twitter

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    14.10.2016 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 октября 2016, 18:07

      Мести испугались.
      Боятся, что французиков наше правосудие в 2018 году закатает лет на 10.
      Надо же кому то лес валить на необъятных просторах Сибири.

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