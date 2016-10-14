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    Венгер: «Удивлен спекуляциями насчет Бельерина. Его ждет долгая карьера в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что защитник Эктор Бельерин не покинет клуб в ближайшие годы.

    «Меня удивляют спекуляции на эту тему. Его ждет долгая карьера в «Арсенале». У него по контракту остается еще около трех лет, а мы всегда стараемся улучшать игрокам финансовые условия, когда видим, что они этого заслуживают.

    Он был совершенно фантастичен в последнее время. Он продемонстрировал блестящий прогресс, потому что обладает сильнейшей ментальностью.

    Я считаю, что вовсе не обязательно играть там, где ты родился. Современная жизнь устроена не так. Важно, чтобы игрок получал то, что ему нужно, там, где он сейчас находится. Я думаю, что Бельерин – настоящий игрок «Арсенала», – сказал Венгер.

    Ранее сообщалось, что Бельерин может вернуться в «Барселону», воспитанником академии которой он является.

    Источник: The Sun

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    14.10.2016 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 октября 2016, 09:25

      Правильные мысли и аргументы. Эктор должен быть с нами

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