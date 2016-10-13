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    Мутко: «Вот как подают информацию! Уход Писарева – не однозначное решение, я говорил о другом»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уточнил свое высказывание относительно возможной отставки главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева. Ранее Мутко заявил, что «Николай Николаевич не останется».

    «Вот так подают информацию! В этом и суть подачи информации. Это не однозначное решение. Я говорил о другом. У Николая есть желание поработать тренером в одном из клубов. В этом случае он покинет пост. Об этом речь идет. Это первое.

    Второе – ясно, что он не может быть и директором департамента, и главным тренером. Это было временно. Необходимо было завершить этот неудачный цикл «молодежки», он это сделал, за что ему большое спасибо. Он хотел бы поработать тренером в одном из клубов – вот о чем речь идет», – сказал Мутко.

    Напомним, под руководстом Писарева молодежная сборная России заняла предпоследнее место в отборочной группе квалификации на ЧЕ-2017, опередив только команду Фарерских островов.

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2016 21:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +176

      gencha19 14 октября 2016, 07:10

      Мутко мутит сам то понял что сказал.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 04:43

      Мутко ищет форточку....опять лукавит)))

      1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 14 октября 2016, 04:03

      а нам все по барабану,мы болеем за ЗЕНИТ)))

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 14 октября 2016, 00:30

      У него беда и с русским, и с английским)

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 октября 2016, 00:13

      «Необходимо было завершить этот неудачный цикл «молодежки», он это сделал, за что ему большое спасибо».

      Уже прямым текстом нам вещают о развале, а мы все как-то не так понимаем!
      Писарев же, между прочим, имея в составе Шатова, Черышева, Канунникова, Смолова, Кокорина, Дзагоева... еще летом 12-го Андорру с Молдовой дома обыграть не сумел, затем вчистую в группе всем финал слил, а в 14-ом и вовсе в него не попал. Прямопоступательное движение по нисходящей налицо, а все клубы только о Коле и мечтают...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 октября 2016, 00:07

      оставайся мальчик с нами....)))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 октября 2016, 23:10

      Мутко есть Мутко. А Писарев, согласно результата в молодёжке, уже готов трудиться в солидном клубе. Дайте ему шанс, пусть отправит команду на предпоследнее место.

      -1
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > +50/-50 13 октября 2016, 23:14

      В Спартак его, а то что-там Каррера засиделся.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Вомбат 14 октября 2016, 01:09

      Это коммент дня!!! )))

      2
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      Рейтинг: +25034

      bset 13 октября 2016, 21:22

      Однажды новостники Бомбардира начнут напрямую брать интервью, а не "заимствовать" из других источников. Тогда так информацию перевернут... А это еще ерунда.

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 13 октября 2016, 21:18

      Заездил на жопе сразу

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 21:14

      Как сказал,так и поняли)))

      1
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