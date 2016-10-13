Руни может перейти в клуб из Китая или МЛС

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду в конце сезона или даже в зимнее трансферное окно.

Источник отмечает, что сам футболист смирился с тем, что его карьера близится к завершению и он не сможет бороться за место в составе. Кроме того, сам «МЮ» хочет попрощаться с Руни для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Отметим, что в услугах Руни заинтересованы китайские клубы и клубы МЛС.