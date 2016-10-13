Руни может перейти в клуб из Китая или МЛС

Об этом уже как год адекватные болелы твердят. Да, конечно Руни в своё время сделал немало для команды и за это ему спасибо, но последние 2 года он играет очееень медленно, его игра не выдерживает никакой критики. Ни удара, ни паса, ни скорости, ничего у него не осталось, всё разбазарил, пасы вдоль, да поперёк, приём мяча постоянно спиной к воротам, а если вдруг получил на скорости, то останавливается и поворачивается спиной к воротам. Плюс зарплата между тем 300к фунтов в неделю, это прям дохера. Поэтому один выход, просто продать.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду в конце сезона или даже в зимнее трансферное окно.
Источник отмечает, что сам футболист смирился с тем, что его карьера близится к завершению и он не сможет бороться за место в составе. Кроме того, сам «МЮ» хочет попрощаться с Руни для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Отметим, что в услугах Руни заинтересованы китайские клубы и клубы МЛС.