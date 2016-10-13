Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Руни может перейти в клуб из Китая или МЛС

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду в конце сезона или даже в зимнее трансферное окно.

    Источник отмечает, что сам футболист смирился с тем, что его карьера близится к завершению и он не сможет бороться за место в составе. Кроме того, сам «МЮ» хочет попрощаться с Руни для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

    Отметим, что в услугах Руни заинтересованы китайские клубы и клубы МЛС.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2016 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 15:52

      Об этом уже как год адекватные болелы твердят. Да, конечно Руни в своё время сделал немало для команды и за это ему спасибо, но последние 2 года он играет очееень медленно, его игра не выдерживает никакой критики. Ни удара, ни паса, ни скорости, ничего у него не осталось, всё разбазарил, пасы вдоль, да поперёк, приём мяча постоянно спиной к воротам, а если вдруг получил на скорости, то останавливается и поворачивается спиной к воротам. Плюс зарплата между тем 300к фунтов в неделю, это прям дохера. Поэтому один выход, просто продать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 октября 2016, 14:35

      В Кайрат к Аршавину!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 13:45

      Жаль, что в Англии так низко поступают со легендами. Пока лишь в Италии дают поиграть, никуда не торопят и дают уйти красиво.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 13 октября 2016, 13:01

      было бы прикольно увидеть руни в каком нибудь среднем клубе (тип севильи) с которым он бы обыграл мю в финале ле допустим

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 октября 2016, 12:39

      Единственный игрок мю на 99 играет и обороне и наподение...этот физрук пришел и все...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 октября 2016, 11:56

      Очень жаль что слился Руни(((
      Печально это признавать, и все же сам он виноват, вроде и в защите отрабатывает и навесы с пасами супер четкие, а забивалочка пропала...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > ВoВ 13 октября 2016, 12:35

      ладно забивалочка, но навесы с пасами практически все поперёк поля и назад, большую часть времени Руни находится спиной к чужим воротам, что очень тормозит игру

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11