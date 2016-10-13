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    Сэпунару: «Во время матча с Казахстаном мне выбили шесть зубов»

    Защитник сборной Румынии Кристиан Сэпунару рассказал о том, каким выдался матч отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Казахстана (0:0).

    «Футболом происходившее в Казахстане я назвать не могу. Это была не игра, а бойня! Казахстанцы действовали очень грубо, но судья закрывал на это глаза. После игры чувствовал себя убитым, не мог уснуть. Во время этого матча мне выбили шесть зубов, и боль невыносима. Обидно, что сборная Румынии набрала в этом матче всего одно очко, поскольку мы ехали за победой и, думаю, наиграли на нее», — сказал Сэпунару, слова которого приводит Digi Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2016 11:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      Texac777 15 октября 2016, 05:25

      Так тебе и надо, иди шахматы играй там безопасно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 13 октября 2016, 16:58

      В капе надо играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 13 октября 2016, 16:18

      Кикболстинг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      Andrew01 13 октября 2016, 14:42

      Может перевод не совсем корректный, выбить 6 зубов это же губы и щеки в мясо должны быть разбиты, и кровищи сколько будет....

      3
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Andrew01 13 октября 2016, 17:01

      что мне кажется тоже, шесть зубов выбить там должна скорая увозить..... это не один зуб, там реально месиво будет от того ч то лицом зовут

      1
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > BAIv 19 октября 2016, 14:50

      По-одному выбивали...

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      Рейтинг: -185

      Protosser 13 октября 2016, 14:00

      И это только в раздевалке..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 13 октября 2016, 12:32

      Сэпунару: «Во вьемя мафта с Кажасшаном мне выпылы пфэшт шупов»
      - Что, что?
      - Та пофли вы на ...

      2
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