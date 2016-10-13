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    Хавбек «Зенита» Маурисио поработал таксистом

    Полузащитник «Зенита» Маурисио принял участие в благотворительном проекте.

    Бразилец пообещал поработать таксистом, если болельщики соберут недостающие 3 миллиона 200 тысяч рублей для протезирования Ангелины Гараниной. Сегодня футболист выполнил обещание.

    «Было очень приятно и хорошо, я узнал город еще лучше. Если что-то понадобится снова, я с удовольствием сделаю все, что от меня требуется, потому что даже небольшие усилия помогут тем, кто в этом нуждается. Это для меня новый опыт, который запомнится на всю жизнь», – сказал Маурисио.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.10.2016 00:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 13:51

      Достойный проект на благородные цели.
      А Маурисио,если вдруг копы остановят для проверки документов, пусть не обижается - точь в точь наши друзья со Средней Азии)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 13 октября 2016, 13:06

      Говорит прикольно)И вообще постановка добродушная)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 октября 2016, 09:14

      Молодец.

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 13 октября 2016, 09:11

      Ха не плохо

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 05:43

      А лучше поработать водителем автобуса)))

      -2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 октября 2016, 01:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжем работать не пробовал?

      -8
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Бомбардиръ 13 октября 2016, 07:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он и так у бомжей работает,))))

      -4
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 октября 2016, 00:51

      Кепка ему идёт. Настоящий таксист.

      5
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 13 октября 2016, 00:24

      Маурисио и Радимов, поехалиии я покажуууууу.

      0
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