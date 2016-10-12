Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Девич: «Не может быть, чтобы Еременко употреблял наркотики»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич подчеркнул, что 30-дневная дисквалификация хавбека ЦСКА Романа Еременко не может быть связана с употреблением финном наркотиков. Украинец, знакомый с полузащитником по выступлениям за казанскую команду, охарактеризовал его как хорошего человека и классного игрока.

    «Хочу созвониться с ним, не верю, что он мог употреблять наркотики. Я Ерему хорошо знаю. В одном доме в Казани жили. Очень хороший, классный игрок. Он такой, что может играть через боль, на уколах. Может, попросил, чтобы ему вкололи что-то, а там не знали, что оно подпадает под запрет? Нельзя такого писать про наркотики – мне даже стыдно подумать об этом! Уверен, что ничего подобного просто не может быть», – сказал Девич.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 октября 2016, 23:56

      Девич просто с Березами не знаком )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > ufos73 13 октября 2016, 01:19

      ахахахахахХАХАХАХАХА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 12 октября 2016, 23:21

      Рано еще делать выводы казнить или миловать.
      Наших олимпийцев тоже замордовали... и разве по делу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 октября 2016, 21:04

      Пошли откорячки

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12478

      Вомбат 12 октября 2016, 20:42

      Финские СМИ пишут о стероидах, но наверняка тоже врут. Скорее всего угораздило купить в нашей аптеке фальсификат какого-нибудь аспирина. Ну и там какой-нибудь мельдоний. Короче, парень попал.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori > Вомбат 12 октября 2016, 22:32

      Какие нахрен стероиды - вы взгляните на него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 12 октября 2016, 20:42

      Видимо может

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 12 октября 2016, 20:41

      Если б ему вкололи, это было бы явно не 30 дней

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 12 октября 2016, 20:14

      Девич: «Не может быть, чтобы Еременко употреблял наркотики? Мы же вместе с ним. Тогда и я что ли? Ой, б-я!!!»

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3243

      Опорник84 12 октября 2016, 20:10

      Пока ситуация не прояснится обвинять человека не стоит! Не понятно почему официальные лица молчат, чего ждут!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Опорник84 13 октября 2016, 01:21

      Потому что Гинер ещё не решил как это исправить и кого подкупить,чтобы срок уменьшить и не дать делу обороты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 12 октября 2016, 20:06

      Может, может.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2016, 19:59

      Да он нервный какой-то все время, дерганый, давно казалось что он сидит на чём-то

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11