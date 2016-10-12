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    Мутко: «В ближайшее время рейтинг сборной России будет только опускаться»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА сборная России будет занимать самое низкое место в своей истории.

    «Мы играем товарищеские встречи. Наш рейтинг будет только опускаться. Официальная игра для рейтинга сильно отличается от неофициальной. Так что сейчас тревожиться не надо. Вот после ЧМ-2018 рейтинг будет являться важнейшим фактором! Задачи у нас – я еще в 2005 году говорил – попадать на крупные турниры. Чтобы снять проблему, надо попадать как минимум во вторую корзину. Если же окажемся в рейтинге после ЧМ-2018 там, где сейчас, значит, на следующем чемпионате Европы или мира можем оказаться в трудной ситуации. Помните, в 2006 году мы были в третьей корзине. Перед нами были Англия и Хорватия. Пришлось вылезать.

    В ближайшее время мы будем играть не все игры, которые хотелось бы. Наше место в отборочной группе было отдано другим. Нам приходится идти навстречу спарринг-партнерам, в финансовом и организационном плане, уговаривать, ехать к ним.

    Не могу понять, как одна игра так опускает рейтинг?! Что там за такие рейтинги? Конечно, это плохо, что мы там!. Но ведь мы проиграли только один матч, команде с 18-го места в рейтинге? Это все будет поправляться. Сыграем скоро с одной сборной из топ-10.

    Дайте спокойно поработать главному тренеру и ребятам. Вся оборона впервые выступала вместе. Вы видели молодых ребят – Петрова, Кутепова. А то некоторые пишут: «Не увидел изменений!» Как за одну игру можно многое изменить?!

    В следующем году надо выкатываться на состав, близкий к боевому. А сейчас многие играют в клубах под большой нагрузкой, с микротравмами. Жирков, Дзагоев… Не хочется их перегружать. В октябре у нас было четыре основных игрока травмировано. Ну и будем откровенны, мы же взрослые люди – особо и выбора-то нет. 60 человек россиян выступает в Премьер-лиге. Плюс один из первого дивизиона (смеется). Будем работать», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 15:40
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +103

      romario605 12 октября 2016, 22:24


      Мне вот непонятно, как в такой стране как РОССИЯ нет команды, достойной играть на равных со странами с непонятной ориентацией, с политикой трусов и шакалов! Россия великая страна и только мы вместе своей верой, поддержкой можем изменить нашу сборную. 12 игрок будет джокером!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Denideni 12 октября 2016, 20:04

      Ну сказочник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 12 октября 2016, 19:30

      Ублюдок!

      2
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 12 октября 2016, 19:02

      А чё, за рейтинг кому то платят?
      Чё он мозги конопатит?
      Сейчас надо больше играть,
      Выигрывать конечно хорошо, но главное: последний результат.
      А он через 2 года, чё мы слушаем всяких уродов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 18:56

      Напрашивается вопрос почему?!.......потому что вечно рулит российским футболом дилетант Мудко...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 18:38

      Мутко даже не в курсе как рассчитывается рейтинг сборных! Отличный министр! Обращаюсь к руководству сайта - нужно замутить сбор подписей за его отставку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Фан666 12 октября 2016, 19:21

      проснулись? петиция о его отставке давно висит на соотв. сайте, я подписал и всех посетителей этого сайта призывал это сделать. Долго призывал. Еще трое подписалось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2016, 18:37

      Спасибо! Обнадежил!..........такое печатать нельзя

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2016, 18:36

      Мудко импотент во всём спорте

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 октября 2016, 17:47

      Рейтинг - фигня, страшнее другое, Россию могут лишить проведения ЧМ-18 в любой момент, ага, всё в руках "мирового правительства", а Инфантино просто возьмёт под козырёк.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 октября 2016, 17:28

      читаю:муж может 2 часа всего 1 капля,а если нашим футболистам дать по 1 капле,они тоже смогут?у них рейтинг сразу поднимется!!!

      -1
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