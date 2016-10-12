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    «Ювентус» хочет получить Касорлу бесплатно

    Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла по окончании сезона может стать свободным агентом. Это привлекает к нему внимание не только небогатые клубы, но и грандов европейского футбола. Например, «Ювентус».

    Клуб из Турина готовы пополнить свой состав 31-летним испанцем, если он достанется бесплатно. Однако, есть шанс, что «Арсенал» договориться с Касорлой о новом контракте еще до завершения нынешнего соглашения.

    В текущем сезоне Касорла провел в Премьер-лиге семь матчей, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.

    Источник: Calciomercato

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    12.10.2016 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 октября 2016, 09:27

      Юве таким способом приобретать игроком любит

      0
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    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 12 октября 2016, 08:44

      Свингер продлит контракт Касорле

      -2
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      ...
      Рейтинг: +421

      LMI > ХересБелорус 12 октября 2016, 15:54

      Что именно имел ввиду
      Свинг — ритмический рисунок, употребляемый в джазе.
      Свинг — разновидность оркестрового джаза.
      Свинг — парный танец.
      Свинг — боковой удар с дальнего расстояния.
      Свинг — обмен сексуальными партнёрами между парами.
      «Свинг» (2002) — фильм французского режиссёра Тони Гатлифа.
      «Свинг» (1997) — логическая компьютерная игра, разработанная компанией «Software 2000».
      Swing — библиотека графического интерфейса для языка программирования Java.
      Swing — модель трамвая польской фирмы Pesa, эксплуатируемая в Калининграде с конца 2012 года.

      Или чем-то Арсенал не нравиться вместе с Касорлой?

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