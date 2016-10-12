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    Тюльпанов: «Англия и Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018, но их вряд ли кто поддержит»

    Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов уверен, что Россию не удастся лишить этого турнира.

    «Что касается проведения чемпионата мира-2018, то, на мой взгляд, отменить его в России уже невозможно. Слишком далеко зашел процесс подготовки, слишком большой риск для ФИФА сорвать турнир. Известно, что Англия и примкнувшая к ней Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018. Думаю, другие страны не поддержат это заявление. Оно сделано еще до результатов отборочного турнира. И вряд ли страны, потратившие массу усилий, чтобы попасть на чемпионат мира в России сквозь сито отборочного турнира, откажутся от шанса выступить на таком престижном турнире ради некоего «бойкота».

    По поводу футбольной сборной России, то с ней допинговый скандал «разыграть» очень сложно. Футболистам допинг не нужен: им намного важнее повышать игровое мастерство, чем бегать быстрее всех или прыгать выше всех. Замечу, что, когда в апреле к нам приезжал президент ФИФА Джанни Инфантино, он не высказывал никаких сомнений и опасений в отношении проведения чемпионата мира-2018 в России или участия нашей сборной в турнире», – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 06:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4475

      Snek 12 октября 2016, 13:46

      Эти сопли что саксы, что хохлы развели на почве того, что если вылетят, скажут, что и ехать не собирались.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 октября 2016, 10:54

      а че они ваще играют в отборочных..?плять сразу две стороны занимают..твари чтоб вы не прошли

      1
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Chernyi Lis 12 октября 2016, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, чтобы ваша сбродная заняла О очков и 4 позорное место

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Kuborg_Ua 26 октября 2016, 12:42

      как Украина на Евро?:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 12 октября 2016, 10:25

      Они ещё не отобрались даже,а уже бойкотировать собираются))

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 октября 2016, 09:55

      Да они и так не попадут на ЧМ. из групп то выходить надо

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 12 октября 2016, 09:40

      Две никчемные сборные, отсутствие которых никто не заметит.

      2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Антибиотик 12 октября 2016, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вашу тоже, даже больше

      -7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2016, 09:08

      Пусть и не приезжают в РФ, будем смотреть достойных футболистов мира.

      4
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > vladimir-7 12 октября 2016, 17:09

      Например росииийских

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 октября 2016, 08:19

      Две пиндосские подстилки...

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 октября 2016, 07:27

      Они чуют что именно болел этих двух сборных ждут в гости наши хулс. Так сказать встретить по-русски. Вот и очочко их жим-жим. Не хватает ещё польских шакалов в это стадо.

      11
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Black Giz 12 октября 2016, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ещё Америкосов, гейропейцев и кого вы там ещё придумали?

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Kuborg_Ua 12 октября 2016, 17:30

      Я тебе с точки зрения футбола, а не политики. Кто о чем, а вшивый о бане. Балбес.

      3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 12 октября 2016, 07:13

      Пусть бойкотируют! их место бы заняли команды играющие по лучше :)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 12 октября 2016, 06:47

      ну и правильно не хуй им тут делать , все равно в футбол играть не умеют

      5
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > 1cent 12 октября 2016, 17:04

      А вы значит умеете как я посмотрю?

      -2
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