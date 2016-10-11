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    Экс-директор «Ливерпуля»: «Хендерсон – одна из главных причин моего увольнения»

    Бывший директор «Ливерпуля» Дэмьен Комолли рассказал о причинах своего увольнения.

    «Хендерсон – одна из главных причин моей отставки. В день увольнения владельцы клуба сказали мне, что я очень ошибся в Джордане и что его покупка – это деньги на ветер.

    Каждый имеет свое мнение, но я считаю, что мы заплатили нормальную цену. Он был молодым английским игроком, а ведь мы знаем, что британские футболисты зачастую бывают переоцененными. Но мы были более чем счастливы заплатить требуемые деньги, потому что думали, что он станет великолепным игроком.

    Я никогда не говорил об этом публично, но всегда был уверен, что он станет капитаном. Кто-то скажет, что сейчас об этом легко говорить, но я был убежден в этом уже тогда. Теперь он капитан «Ливерпуля» и сборной Англии», – сказал Комолли.

    Добавим, что Хендерсон перешел в «Ливерпуль» в 2011 году за 16 миллионов фунтов.

    Источник: Skysports

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    11.10.2016 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 11 октября 2016, 21:30

      Капитан у Ливерпуля один это Стиви Джеррард

      -2
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      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > Александр 13 12 октября 2016, 20:35

      Раньше был он, в этом сезоне - Хендерсон

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