Де Брюйне может восстановиться к матчу с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к возвращению на поле.

Сообщается, что процесс восстановления от травы проходит быстрее, чем ожидалось. Перед матчем восьмого тура АПЛ против «Эвертона» футболист пройдет проверку готовности.

По информации источника, Де Брюйне, вероятно, сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Игра с «Эвертоном» состоится в ближайшую субботу, встреча с «Барселоной» – в среду на следующей неделе.