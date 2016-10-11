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    Ниасс: «В «Эвертоне» мне даже шкафчик не выделили»

    Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс выразил недовольство своим положением в английском клубе.

    «Я тренируюсь в составе молодежной команды «ирисок». У меня сейчас даже шкафчика для вещей нет. Другие ребята могут спокойно положить свои вещи, а я вот нет. Приходится ездить на тренировки с сумкой. Конечно, я очень расстроен. Считаю, что не заслуживаю этого. Но драматизировать не собираюсь, уверен, это временное явление», – заявил Ниасс.

    Источник: Guardian.com

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    11.10.2016 17:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 октября 2016, 20:36

      а зачем шкафчик?? главное что утюг и гладильную доску выдали.. а то на полу или подоконнике форму и шнурки игрокам гладить неудобно!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 20:35

      Вот он ещё один герой российского чемпионата, который никому не нужен в Европе. Ниасс, Думбия, Мусса, Вагнер - дутые герои

      0
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      Рейтинг: +11370

      alp 11 октября 2016, 20:01

      вот где расизм

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 октября 2016, 19:13

      Клуб потратил на него бабки, а шкаф негру не дали, нормально там он ся чувствует...
      Приходится ездить с сумкой на тренировки, я с 8 лет с сумкой через весь город перся, и в мороз и в дождь и не ныл

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