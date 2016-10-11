Ниасс: «В «Эвертоне» мне даже шкафчик не выделили»

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс выразил недовольство своим положением в английском клубе.

«Я тренируюсь в составе молодежной команды «ирисок». У меня сейчас даже шкафчика для вещей нет. Другие ребята могут спокойно положить свои вещи, а я вот нет. Приходится ездить на тренировки с сумкой. Конечно, я очень расстроен. Считаю, что не заслуживаю этого. Но драматизировать не собираюсь, уверен, это временное явление», – заявил Ниасс.