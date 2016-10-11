Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отбор ЧМ-2018. Ирак разгромил Таиланд

    Сборные Ирака и Таиланда провели матч в рамках 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Номинальные хозяева добились крупной победы, забив четыре безответных мяча.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Азия
    Ирак – Таиланд – 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 – Каррар, 7; 2:0 – Каррар, 25; 3:0 – Каррар, 87, 4:0 – Каррар, 90+4
    Удаление: Нармвисет, 69 (Таиланд)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2016 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -19

      dsg34dh 11 октября 2016, 18:53

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикации и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — http://vkk.me/leviron

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 18:15

      В Ираке хот поятоянные бомбежки но футбол там очень любят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11