Отбор ЧМ-2018. Ирак разгромил Таиланд

Сборные Ирака и Таиланда провели матч в рамках 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Номинальные хозяева добились крупной победы, забив четыре безответных мяча.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Азия

Ирак – Таиланд – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Каррар, 7; 2:0 – Каррар, 25; 3:0 – Каррар, 87, 4:0 – Каррар, 90+4

Удаление: Нармвисет, 69 (Таиланд)