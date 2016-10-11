Отбор ЧМ-2018. Ирак разгромил Таиланд

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Сборные Ирака и Таиланда провели матч в рамках 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Номинальные хозяева добились крупной победы, забив четыре безответных мяча.
ЧМ-2018. Отборочный раунд. Азия
Ирак – Таиланд – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Каррар, 7; 2:0 – Каррар, 25; 3:0 – Каррар, 87, 4:0 – Каррар, 90+4
Удаление: Нармвисет, 69 (Таиланд)