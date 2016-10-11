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    Ещенко: «Понимаю, что в сборной идет омоложение»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко готов принять приглашение в сборную России, если оно поступит.

    – Наблюдали в воскресенье за встречей Россия – Коста-Рика?

    – Включил, успел увидеть, как пропустили первый гол, потом сразу второй, затем Самедов один отквитал. А дальше посмотреть, к сожалению, не получилось. Только счет позже узнал.

    – Какие-то впечатления остались от увиденного?

    – Стадион очень хороший (смеется).

    – Вы сами для себя еще не закрыли вопрос со сборной?

    – Нет, но прекрасно понимаю, что сейчас готовят команду к домашнему чемпионату мира, поэтому идет омоложение.

    – Жирков даже старше вас, но его стабильно вызывают.

    – Тоже объяснимо: должны ведь быть опытные футболисты, которые помогали бы в становлении коллектива. Совсем от них отказываться нельзя.

    – Но не отклоните же вы приглашение Черчесова, если оно все-таки поступит?

    – (Смеется.) Ну конечно нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 08:31
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