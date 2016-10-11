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    Каррагер: «Матч «Ливерпуля» с «МЮ» – всегда нечто особенное»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер с нетерпением ждет особого события в Премьер-лиге – матча восьмого тура, в котором «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Ливерпулю».

    «В Премьер-лиге каждый матч важен. Но особо выделяется противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Это всегда нечто особенное. На этих матчах на стадионе всегда великолепная атмосфера. «Ливерпуль» подойдет к этой игре с уверенностью в своих силах.

    Всегда тяжело готовить команду к матчам после игр сборных. Тренера не могут знать, в каком состоянии вернуться футболисты, не будет ли у них травм. В этом есть дополнительная интрига», – приводит слова Каррагера издание Daily Star.

    Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 17 октября на стадионе «Энфилд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 08:25
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Sher-liverpool 11 октября 2016, 18:21

      победа Ливерпуля на классе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 11 октября 2016, 10:42

      Ливер. Победа

      0
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