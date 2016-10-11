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    Кейлор Навас: «Россия – замечательная страна!»

    Голкипер сборной Коста-Рики и «Реала» Кейлор Навас признался после победы в товарищеском матче над сборной России, что ему понравилось в Краснодаре. И его команда сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира-2018.

    – Кейлор, вам понравилось в России?

    – Да, это замечательная страна! Краснодар очень теплый город, тут хороший климат. Первое, о чем обычно думаешь при упоминании о России, – снег и холод. Оказалось, что все совсем не так. Мы были тут почти неделю, и все это время держалась отличная погода.

    – Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, так что вы снова можете посетить нашу страну.

    – Сборная Коста-Рики сделает все возможное, чтобы пробиться в финальный раунд мирового первенства и вновь приехать в Россию.

    – Ваша команда одержала победу, но вы при этом пропустили три мяча...

    – Главное для меня – результат команды, а не мои личные успехи. Российская команда очень сильна, я не так часто пропускаю по три мяча за игру.

    Источник: Известия

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    11.10.2016 07:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 октября 2016, 22:20

      Приятно увидеть хоть один положительный отзыв о нашей стране адекватного самодостаточного профи-интуриста ... Си-паси-ба, Навас,... ты заходи, если что....С ув.

      1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 11 октября 2016, 11:38

      Видимо он немного подох3рел от такого гостеприимства Василия Березуцкого, и не мог не быть в восторге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 октября 2016, 10:37

      да отличный матч получился))))

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 октября 2016, 10:35

      ждем в Анжи)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 октября 2016, 09:10

      Через месяцок в Новосибирск например приезжай и будет тебе тепло и сухо)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 11 октября 2016, 08:34

      Так что переезжай в Россию за Зенит играть,всеравно Перес хочет приобрести Де Хеа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 07:58

      Все так говорят Россия лучше всех

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 11:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За всех не говори, говори за себя.

      -6
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      Рейтинг: +104

      M.B. > kykyi 11 октября 2016, 13:24

      Конченный.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > M.B. 11 октября 2016, 13:48

      Свой диагноз держи в тайне.

      -2
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