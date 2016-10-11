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    Черчесов: «Рад работать с теми футболистами, которые есть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

    «У нас нет никаких экспериментов. Были вынужденные замены. Не могли сыграть Акинфеев, Дзагоев, Смолов, Жирков… Мы старались максимально много увидеть. Была возможность довериться другим игрокам. Какие-то вещи у нас получились, какие-то нет. Есть вещи, которые понравились. Есть на что обратить внимание. Мы должны работать с теми футболистами, которые есть. Я рад с ними работать.

    Я доволен, что мы переломили игру. У нас было много новых игроков. Есть вещи, которые надо налаживать. Нравится, что футболисты начинают доверять друг другу и понимать, что они могут. Это большой плюс, который мы можем вынести из этой игры. Равнодушными никого не оставили. Результата не было, но есть вещи, которые бывают дороже результата.

    Мое кредо — до определенного момента футболистам надо сопереживать, поддерживать. Например, первый тайм неудачно провел Дзюба. Если бы мы поменяли его в перерыве, то что бы приобрели? Во втором тайме Дзюба вышел и забил два мяча, после чего окрыленный уехал в клуб. Я должен помочь футболистам в тяжелые моменты, а не кивать, что они что-то не умеют», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2016 01:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +155

      zenit888 11 октября 2016, 12:52

      Березуцкому помоги собрать монатки и свалить из сборной, а то по сговору с Акинфеевым привозит в ворота Джанаева четыре гола. Хуже защитника в сборной нет. ЭТо самый дубовый.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > zenit888 12 октября 2016, 10:25

      Бред сивой кобылы! При рикошете вообще больше вина Джанаева... Мяч с острого угла с рикошета влетел в ближний угол... Да, перегруппироваться вратарь не всегда успевает, но при чём тут центральный защитник, подчищающий грехи флангового, и сумевший накрыть мяч?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 октября 2016, 05:38

      Все правильно с командой надо работать, готовить физически и психологически...)))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > a-rakhmatov 11 октября 2016, 11:16

      И тогда будет результат. Прав на все сто.

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