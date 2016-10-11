Черчесов: «Дзюбе нужно становиться лидером сборной и солидным игроком»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Дистанция с Дзюбой – такая же, как и со всеми. Он, правда, чуть повыше, приходится снизу вверх на него смотреть. Но я знаю его с 18 лет, он тогда уже у меня играл. Сейчас ему уже 28 лет, не позволяет некоторых вещей, которые раньше позволял. Надо становиться солидным игроком, лидером сборной – все карты ему в руки, я его поддерживаю», – сказал Черчесов.