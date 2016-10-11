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    Черчесов: «Дзюбе нужно становиться лидером сборной и солидным игроком»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Дистанция с Дзюбой – такая же, как и со всеми. Он, правда, чуть повыше, приходится снизу вверх на него смотреть. Но я знаю его с 18 лет, он тогда уже у меня играл. Сейчас ему уже 28 лет, не позволяет некоторых вещей, которые раньше позволял. Надо становиться солидным игроком, лидером сборной – все карты ему в руки, я его поддерживаю», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 00:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 12 октября 2016, 16:13

      прально прально,добить свиней до конца и на шашлык)))
      мясо,мяса нет,мясо съели на обед! московский бекон! ЗЕНИТ-Чемпион!!!!

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 11 октября 2016, 19:46

      воу воу, Черчес, по-легче дружище! у свиней итак пуканы еще не остыли от унижения в питере, а тут ещё Дзюбу в лидеры сборной. пожалей бедолаг))

      1
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      Рейтинг: +104

      M.B. 11 октября 2016, 13:16

      Не позновато ли для становления.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 октября 2016, 08:57

      Ну и какие претензии к Артёму? Старается парень,забивает.
      А недостаток мастерства в его возрасте уже вряд-ли исправишь.

      6
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 октября 2016, 08:34

      Пора бы уж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      muromen 11 октября 2016, 08:28

      Видимо Дзюбе пора .....!

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 октября 2016, 07:46

      Как ребёнок может стать лидером?

      -1
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      Рейтинг: +108

      dimsok 11 октября 2016, 07:31

      Солидным???

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 11 октября 2016, 05:57

      Полностью согласен.

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 11 октября 2016, 04:35

      Черчесов: «Дзюбе нужно становиться лидером сборной и солидным игроком,а он всё хохмит как скоморох»

      -2
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