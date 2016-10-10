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    Чугайнов: «Кутепов не соответствует уровню сборной»

    Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов обрушился с критикой в адрес футболиста национальной команды Ильи Кутепова, который занял позицию центрального защитника в матче с Коста-Рикой (3:4).

    «На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года. Он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человек не подходит сборной. У нас в команде нет такого человека, как Сергей Игнашевич, такого игрока надо готовить и готовить как можно быстрее, только через игру за свой клуб, который ставит перед собой высокие цели в чемпионате России. Этот человек должен быть лидером прежде всего в своeм клубе, только тогда мы сможем рассчитывать, что в обороне сборной будет порядок. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет. Если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь. Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев — этих людей нужно пробовать», — сказал Чугайнов.

    Источник: ТАСС

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    10.10.2016 11:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2016, 00:26

      Нормально пацан отыграл... На его фоне Берёза вообще школьником смотрелся если уж на то пошло... Не пожарил, не привозил... А те косяки что были, так не мудрено, дебют в сборной, что вы хотели?

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 10 октября 2016, 16:42

      Херню сморозил какую то!!!Парень молодой,с большим потенциалом!А про скорость центрального вообще сморозил,он же не крайний!!!

      3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 октября 2016, 16:36

      да ладно парень мог волноваться ещё пару матчей и норм.

      4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 октября 2016, 16:35

      Ну дно, да. Нет у нас Онопок.

      -2
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 октября 2016, 15:43

      Для начала нормально он играет, ты что хочешь чтобы сразу пришел и стал играть как мальдини или пуйоль!???

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 октября 2016, 15:32

      Ребятки, не нужно давить на Черчесова. Есть тренер, пускай он и решает, а если слушать всех советчиков, так Бубнов б с Орловым всю б сборную распустили.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Kulimen 10 октября 2016, 21:00

      Это верно. И очень надеюсь, что Черчесов после этого матча будет держать Кутепова в очень глубоком резерве... Там ведь дело не в скорости движения, а в скорости мышления и принятия решения... Пока же ясно одно: Игнашевич и в 50 лет будет надёжнее и полезнее Кутепова. Если, конечно, Кутепова кто-нибудь читать игру не научит...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 10 октября 2016, 14:48

      Классики сказали: "Скрипач нам не нужен"
      Васёк устарел, Самедов контужен...
      Команда конечно любимая, наша.
      Но хотелось чего т0 покраше

      1
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 10 октября 2016, 14:42

      Не ругайте пианиста, он играет как умеет....

      -1
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      Рейтинг: +25034

      bset 10 октября 2016, 14:08

      И снова все упирается в двух человек. Их наигрывать. А если он через 2 года сдадут или получат травму, то все, вариантов не будет...

      0
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      Рейтинг: +25034

      bset 10 октября 2016, 14:00

      А представьте, что было бы, если бы сборную решили целиком поменять, как предлагали некоторые недальновидные. Да играть вообще некому было бы.

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