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    Степаненко: «Под руководством Шевченко мы начали играть совсем по-другому»

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как команда изменила стиль игры под руководством Андрея Шевченко.

    «Под руководством Андрея Николаевича за два сбора и несколько тренировок мы начали играть совсем по-другому. Если есть хороший тренер и хорошие заготовки, то команду можно создать даже за короткое время», – сказал он в эфире телеканала «Футбол 1».

    Напомним, что вчера Украина обыграла Косово (3:0) в матче отбора ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 10 октября 2016, 11:32

      ...хорошая хозяйка, домашние заготовки на зиму, слабый соперник - что ещё надо, чтобы сразу стать командой мирового уровня...

      -2
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 10 октября 2016, 11:26

      конечно по другому, его же брали под задачу не попасть на Чемпионат Мира к "клятым москалям". Пока справляется

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram > maxon1256 10 октября 2016, 11:33

      твой типаж нужно блокировать раз и навсегда из-за пустой головы!

      1
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