Степаненко: «Под руководством Шевченко мы начали играть совсем по-другому»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как команда изменила стиль игры под руководством Андрея Шевченко.

«Под руководством Андрея Николаевича за два сбора и несколько тренировок мы начали играть совсем по-другому. Если есть хороший тренер и хорошие заготовки, то команду можно создать даже за короткое время», – сказал он в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что вчера Украина обыграла Косово (3:0) в матче отбора ЧМ-2018.