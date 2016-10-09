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    Дзюба: «Сильно испугался, когда Самедов сказал, что не видит меня»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча со сборной Коста-Рики (3:4) рассказал об эпизоде с участием полузащитника национальной команды Александром Самедовым. Напомним, на 31-й минуте встречи хавбек столкнулся с голкипером соперников Кейлором Навасом.

    «Вначале я вообще перепугался, когда Самедов сказал, что он меня не видит. Хотя я был в метре от него. Это меня сильно и испугало, его так «чиркануло». Хорошо, что обошлось. Сначала думали, что это моментальная замена, а Сашка остался на поле и провел очень сильный матч. Считаю, что он, наверное, лучший игрок в составе нашей сборной сегодня. Молодец, при таком ударе и рассечении остаться в игре – это дорого стоит», – сказал Дзюба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2016 19:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 октября 2016, 02:19

      Да, бесспорно, Самедов был лучшим

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 9 октября 2016, 23:05

      Вспоминаю Евро. Почему Слуцкий Самедова не ставил - так и не понял.

      2
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      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > Бриг 10 октября 2016, 01:01

      Тоже весь Евро об этом думал.

      Зачем там играл Кокорин, который был не в форме + не на своей позиции по сути неясно.

      Выпустил на 10 минут в последней игре, а потом его ещё журналюги спрашивали - "не стыдно ли за такой результат." Сэм , по крайней мере боролся бы.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 октября 2016, 22:24

      Боец!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 октября 2016, 20:39

      Шурику здоровья. Надо прибавить в движении с мячом ,так и без него.

      4
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 октября 2016, 20:30

      Саня, здоровья тебе крепкого!!
      все силы игре отдал, за ЛОКО также надо.

      2
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 9 октября 2016, 19:58

      надеюсь Самедов без последствий. Самедов - лучший игрок матча.

      6
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 9 октября 2016, 19:53

      ну лишь бы без последствий

      2
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > B_A_IV 9 октября 2016, 19:55

      А они могут быть. Скорее всего, был нокдаун.

      1
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