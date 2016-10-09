Самедов: «Как Коста-Рика может удивить? Мы понимали, что это классная команда»

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения в товарищеском матче от Коста-Рики со счетом 3:4 отметил высокий класс соперника.

«В атаке забили три гола, но пропустили четыре. Будем разбираться, все равно пропускает вся команда.

Как Коста-Рика может удивить? Мы понимали, что это классная команда, что с ними надо играть аккуратно, внимательно. Не получилось», – сказал Самедов.