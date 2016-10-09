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    Самедов: «Как Коста-Рика может удивить? Мы понимали, что это классная команда»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения в товарищеском матче от Коста-Рики со счетом 3:4 отметил высокий класс соперника.

    «В атаке забили три гола, но пропустили четыре. Будем разбираться, все равно пропускает вся команда.

    Как Коста-Рика может удивить? Мы понимали, что это классная команда, что с ними надо играть аккуратно, внимательно. Не получилось», – сказал Самедов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2016 19:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 9 октября 2016, 23:08

      Не, ну там такие голы пропускали - только в страшном сне приснятся. А забили три гола хороших. И это радует.

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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 9 октября 2016, 21:21

      Самедов просто молодец, продолжать играть на высоком уровне после такого нокдауна и рассечения.

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