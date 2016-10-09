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    Генеральный директор «Сибири»: «С Евсеевым предметного разговора пока не было»

    Генеральный директор «Сибири» Семен Семененко не подтвердил информацию о том, что новым главным тренером команды из Новосибирска будет назначен Вадим Евсеев, который входит в тренерский штаб «Амкара».

    «Перевертайло ждет расчeта. Мы должны оплатить тренеру его работу и два месяца по разрыву договора. Пока он официально главный тренер, но с командой работает Сергей Кирсанов. Он помогал Перевертайло, сейчас его статус — исполняющий обязанности главного. В октябре работать будет именно он.

    С Евсеевым мы действительно знакомы, но предметного разговора пока не было», — сказал он.

    Источник: Спортфакт

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    09.10.2016 11:53
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