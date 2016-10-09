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    Капитан сборной Азербайджана: «Можно добиваться результата и при среднем составе»

    Капитан сборной Азербайджана Рашад Садыхов поделился эмоциями после победы в матче с Норвегией (1:0), который проходил в рамках квалификации ЧМ-2018.

    «Игра началась не так, как нам того хотелось Забили быстрый гол, и после этого все поменялось. Вынуждены были действовать более осторожно, с оглядкой на свои ворота. Радует, что все ребята бились до конца. Никто не боялся соперника, никто не остановился. На последнем Евро такие сборные, как Албания и Исландия показали, что можно добиваться результата и при среднем составе, за счет боевых качеств», — сказал он в интервью Azerifootball.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 08:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 15:28

      При среднем составе? Да уж...

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      Рейтинг: +50

      valeh172 9 октября 2016, 12:10

      Молодцы ребята. Сам был на стадионе. Так держать!!!!

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