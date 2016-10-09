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    Перишич: «Хорватия – фаворит группы? Мы не будем этого отрицать»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал о том, как его команда готовится к матчу с Финляндией, который пройдет в рамках отбора к ЧМ-2018.

    «В матче с Косово мы играли очень хорошо. Нам удалось забить шесть голов, и нужно стараться продолжать в том же духе. Если мы не победим Финляндию, победа над Косово ничего не будет значить. Команда сохраняет концентрацию. Я нахожусь в отличной форме. Хорватия – фаворит группы? Мы не будем этого отрицать, а докажем свой статус на поле», – сказал он.

    Напомним, что на неделе хорваты разгромили Косово со счетом 6:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.10.2016 07:28
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 октября 2016, 13:15

      Всё правильно сказал.

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