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    Харт: «С некоторыми людьми тяжело спорить, у них слишком большой авторитет»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», поделился размышлениями о своем уходе из английского клуба.

    «Футбол – это игра мнений. Кто-то имеет хорошее мнение обо мне, кто-то, возможно, считает меня абсолютно бесполезным.

    К сожалению для меня, положительные мнения обо мне в «Манчестер Сити» были недостаточно сильны в тот момент. Так что мне нужно было найти кого-то, кто хорошо обо мне думает и считает, что я могу помочь его команде.

    Но если говорить о попытках изменить чье-то мнение и заставить думать, что я хорош, то этот путь не приведет к победе. Так нельзя выиграть. Невозможно понравиться всем, и я достаточно быстро понял, что этого не произойдет.

    С некоторыми людьми тяжело спорить. У них есть слишком большой авторитет в том, о чем они говорят и что делают. Люди делятся мнениями о разных вещах. Возможно, они правы; возможно – нет. Я могу отвечать только за себя.

    Есть близкие люди, которым я доверяю, а прав я или нет – об этом можно спорить.

    Я вижу новые идеи, мне они нравятся, я должен работать над своими возможностями. Я должен быть эгоистичным, постараться быть тем, кем я могу быть», – сказал Харт.

    Источник: The Sun

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    09.10.2016 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:19

      Не философствуй, блин - лови и отбивай.

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